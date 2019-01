🔥 Soldes 2019 : 5 promos sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One et Playstation Classic

Notre sélection de consoles pour un samedi sous le signe du gaming

Craquez pour la Switch

Faites le plein de jeux avec la PlayStation 4

Press X to Xbox

Une Switch qui a le Diablo corps

Regardez dans le retro avec la PlayStation Classic

Chaque jour, les membres de notre vaillante équipe arpentent les linéaires virtuels de grandes enseignes à la recherche des offres les plus intéressantes qui soient. Offres qui sont régulièrement vérifiées et mises à jour afin d'éviter les changements de prix intempestifs, ou pire, les ruptures de stock. Pour aller un peu plus loin, et vous offrir ce qui se fait de meilleurs en terme de soldes, nous avons aussi décidé de vous proposer régulièrement des sélections thématiques regroupant une poignée de produits qui nous semblent dignes d'intérêt.Aujourd'hui, nous avons par exemple décidé de nous intéresser. Au programme des réjouissances, cinq offres pour cinq machines différentes, afin que tout le monde puisse y trouver son compte.Vous le savez sans doute, mais la Switch est la dernière console de Nintendo. Une machine hybride se situant à cheval entre le monde de la console de salon et celui de la console portable. Une console atypique donc, qui avait la lourde tâche de passer après la Wii U, un échec retentissant qui avait déçu de nombreux joueurs. Heureusement pour Nintendo, le public a très rapidement été séduit par cette Switch, qui offre plus d'un tour dans son sac. Versatile, elle dispose d'une ludothèque riche en très bons jeux, des licences classiques de chez Nintendo aux derniers hits venus de la scène indépendante, qui trouvent un second souffle sur cette console.C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de découvrir cette offre très intéressante qui vous permettra d'acquériren utilisant le code promotionnel. De quoi se lancer dans l'aventure sans plus attendre, et découvrir toutes les possibilités offertes par cette console atypique.Après avoir enchainé les succès au fil des années, Sony a fini par s'imposer au sommet du monde des consoles avec un PlayStation 4 qui a sur rafler le cœur des joueurs du monde entier. Avec près de 91 millions d'exemplaires vendus au 31 décembre 2018, elle devance très largement la concurrence, grâce sans doute à un catalogue qui regorge d'exclusivités particulièrement intéressantes. Des licences que vous pourrez en partie retrouver dans le pack que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui., et accompagnée par 4 jeux exclusifs à la console, et pas des moindres. Vous pourrez en effet vous amuser avec Ratchet & Clank dans le dernier épisode de leurs aventures, une sorte de reboot du premier épisode mâtiné d'éléments issus du fils sorti en 2016. C'est ensuite Bloodborne, le RPG gothique de From Software qui vous attend, avec ses décors grandioses et ses mécaniques savamment pensées, marque de fabrique du studio derrière la série des Dark Souls. Enfin, ce sont deux titres d'action-aventure signés Naughty Dog qui vous attendent avec le remaster de The Last of Us, fable post-apocalyptique aussi viscérale que belle, et le dernier épisode des aventures de Nathan Drake, le deuxième pilleur de tombe le plus connu du jeu vidéo. De quoi s'amuser pendant des heures, et en prendre plein les mirettes.Grand rival de Sony depuis maintenant des années, du moins dans le petit monde du jeu vidéo, Microsoft est à l'heure actuelle un peu à la traine, en dépit de machines possédant des caractéristiques techniques supérieures. Ce qui n'empêche pas le constructeur de faire la joie de millions de joueurs grâce à des jeux et services inédits. Version plus compacte et plus puissante de la Xbox One traditionnelle, la Xbox One S est une console qui en a dans le ventre, et propose une expérience de jeu de très belle facture.Dans le pack que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, vous pourrez donc découvrirEt cela ne sera pas de trop, car elle débarque avec, qui permet d'accéder à une bibliothèque de jeu s'enrichissant chaque mois. A l'heure actuelle, vous pourrez par exemple découvrir. Vous obtiendrez aussi un abonnement de trois mois au Xbox Live afin de pouvoir jouer en ligne à vos jeux préférés.. Que demande le peuple ?Nous l'avons déjà souligné un peu plus haut, la Switch est une console qui sut s'imposer dans le cœur de nombreux joueurs grâce à ses nombreuses qualités, que ce soit du point de vue du matériel, ou bien du point de vue logiciel. Il faut dire que Nintendo n'a pas lésiné sur les moyens en permettant à de développeurs, de porter leurs jeux sur la console. C'est ainsi que l'on se retrouve aujourd'hui avec l'un des champions du jeu PC, Diablo, sur une console Nintendo.Nous vous invitons en effet à découvrir. A l'intérieur, vous pourrez découvrir une Switch, son dock et ses Joy-Con habillés aux couleurs de Diablo 3, ainsi qu'une pochette de transport exclusive. Le tout est bien évidemment accompagné par le jeu Diablo 3 : Eternal Collection, qui comprend le jeu de base, mais aussi l'extension Reaper of Souls, et le pack de personnage Le retour du nécromancien. De quoi passer des heures à aller dégommer du monstre en quête de puissance, seul ou entre amis.Après Nintendo, qui a ravi les joueurs avec les NES et Super NES mini, c'est Sony qui s'est lancé sur le marché de la nostalgie avec sa PlayStation Classic. Pour rappel, ces machines sont des répliques miniatures des consoles de l'époque, qui se branche en HDMI sur un téléviseur, et contiennent un ensemble de jeux représentatifs de la ludothèque de la machine d'origine. L'occasion de découvrir, ou redécouvrir certains des jeux les plus importants de l'histoire du jeu vidéo, dans des conditions proche de l'original.Parmi ces jeux, vous pourrez par exemple retrouver des hits comme. De quoi engranger des heures et des heures de jeu à petit prix.