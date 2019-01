⚡️ Soldes 2019 : Smartphone 5.99" Xiaomi Mi Mix 2S - 64 Go à 299€ (avec ODR de 50€)

Un bon mix !

Pour faire un petit tour rapide des caractéristiques techniques, sachez que le Xiaomi Mi Mix 2S arbore un écran 5,99 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Il est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2.8 GHz. Pour le reste, nous retrouvons 6 Go de mémoire vive, 64 Go d'espace de stockage et une batterie 3400 mAh. Vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K grâce au double capteur dorsal 12 mégapixels + 12 mégapixels. Il est garanti pendant 2 ans et Rue du Commerce vous propose de payer en plusieurs fois. Sachez que la livraison est également gratuite. Pour profiter de l'offre de réduction de 50€, nous vous invitons à vous rendre à cette adresse . Elle expirera le 31 janvier prochain.