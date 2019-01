🔥 Soldes 2019 : Overwatch Edition légendaire PC à 19,99€ au lieu de 59,99€

Pas cher mais toujours aussi jouissif !

Cette édition légendaire du FPS multijoueur créé par Blizzard comprend bien évidemment tout le contenu de base mais aussi quelques bonus bien sympathiques ! Dans le jeu, vous pourrez ainsi personnaliser l'apparence de vos avatars avec les cosmétiques offerts. Ces éléments dématérialisés concernent même les autres productions du studio puisque vous aurez la possibilité de télécharger du contenu pour Diablo III, Heroes of the Storm, StarCraft II ou encore World of Warcraft. Auchan propose cette réduction dans le cadre de la seconde démarque des soldes d'hiver. La livraison à domicile vous coûtera 4€ et le retrait en magasin est facturé à 3€.