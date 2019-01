🔥 Soldes 2019 : carte graphique EVGA GeForce GTX 1070 + bundle Fortnite à 332€ au lieu de 439€

Voici une bonne affaire pour remettre au goût du jour votre vieux GPU sans exploser votre budget. Laa largement fait ses preuves au cours des dernières années, offrant suffisamment de puissance à l'heure actuelle pour 99% des jeux du marché. Le modèle EVGA de notre bon plan embarque 8 Go de mémoire GDDR5 et offre des fréquences allant jusqu'à 1784 MHz.Cette carte graphique est certifiée VR Ready et permet aussi de gérer la 4K HDR. De quoi rendre vos jeux encore plus immersifs !Histoire de tester les capacités de ce GPU, vous pourrez jouer àen profitant des nombreux accessoires rares et devisesofferts par Nvidia pour l'achat de cette carte graphique. Tout ça ensur le prix de base.