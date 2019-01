⚡️ Soldes 2019 : écran PC Iiyama 24,5" Full HD FreeSync à 139€ au lieu de 179€

Bordures ultra fines et latence minimum

Doté d'un design des plus discrets, le Iiyama G2540HSU vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : votre partie ! Doté d'une résolution Full HD et d'une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz pour 1 ms de latence, il permettra aux joueurs les plus aguerris de dominer le champ de bataille.Sa véritable force ? Être compatible avec la technologie de rafraîchissement variable FreeSync. Grâce à elle, vos jeux seront plus fluides que jamais.