⚡️ Soldes 2019 : Xiaomi Mi Notebook Air Intel Core i7 à 734,55€

Processeur de dernière génération et carte graphique dédiée

Proposé par Gearbest dans sa version 13,3 pouces, le Xiaomi Mi Notebook Air est un ultrabook doté d'un écran Full HD.En dépit de son châssis ultra compact, celui-ci embarque le processeur Intel Core i7-8550U - une référence en matière de performances et de consommation énergétique.En plus, la présence de la carte graphique dédiée Nvidia MX150 et de ses 2 Go de GDDR5 vous permettra de varier les plaisirs en vous adonnant à quelques parties de jeu vidéo bien méritées entre deux sessions de travail.