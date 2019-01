⚡️ Soldes 2019 : Smartphone 5.2" Sony Xperia XZ1 - 4Go RAM, 64 Go à 229€ au lieu de 499€

Un prix supersonique !

Le smartphone Xperia XZ1 de chez Sony arbore un écran 5,2 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 835 à 2,35 GHz, de 4 Go de mémoire vive et d'une capacité de stockage interne de 64 Go. Son appareil photo dorsal possède un capteur 19 mégapixels et le frontal pointe à 13 mégapixels. Niveau autonomie, sa batterie 2700 mAh fait largement le travail et vous pouvez toujours activer les modes Stamina pour que votre mobile puisse tenir plus longtemps. C'est donc un smartphone solide et puissant qui s'offre à vous via cette promotion. La garantie est valable pendant deux ans et vous pouvez payer en quatre fois, soit environ 59€ par mois.