⚡️ Soldes 2019 : Hyrule Warriors sur Switch à 29,99€ au lieu de 59,99€

La poterie va prendre cher

Ce spin-off à la licence The Legend of Zelda était d'abord sorti sur Wii U en 2014. L'année dernière, Nintendo a décidé d'en faire un portage sur sa dernière console en date. Cet épisode mise tout sur l'action débridée puisque vous devez y affronter des vagues d'ennemis en explorant l'environnement. Il s'agit d'un crossover entre la célèbre saga de l'éditeur japonais et Dynasty Warriors. Il est ainsi possible d'y contrôler un large roster de personnages qui possèdent tous leurs propres capacités. Même s'il y a bel et bien un scénario, Hyrule Warriors est avant tout un bon défouloir (une spécificité propre aux Musou). Cette version Switch comprend 29 combattants et des modes inédits. La durée de vie est donc colossale. Le retrait en magasin et la livraison Auchan Drive sont offerts. Pour la réception à domicile, vous devrez débourser 4€.