⚡️Soldes 2019 : Mafia 3 : Deluxe Edition sur PC à 3,99€ au lieu de 15€

Le crime n'attend que vous

Dans Mafia 3, vous incarnez Lincoln Clay qui revient dans sa ville natale de New Bordeaux après la guerre du Vietnam. Il participe ensuite à un casse et sa famille sera massacrée par la pègre locale. Il cherchera donc à se venger pendant toute cette épopée. Comme vous pouvez vous en douter, ce jeu s'est très inspiré de la série Grand Theft Auto. Vous pourrez ainsi vous balader dans un monde ouvert dans lequel il vous faudra réaliser de nombreuses quêtes. Cette édition deluxe comprend non seulement le jeu de base mais aussi le season pass. Vous allez être occupé pendant de longues heures avant d'arriver au bout de l'aventure. Boulanger propose la livraison à domicile à partir de 5€ ou vous pouvez récupérer votre exemplaire directement en magasin. La promotion est valable jusqu'au 20 janvier 2019.