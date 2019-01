🔥 Soldes 2019 : Resident Evil 7 Biohazard sur PC à 9,99€ au lieu de 34,99€

La maison hantée

Non, vous n'êtes pas à Disneyland mais bien au coeur de la terreur. Dans Resident Evil 7 Biohazard, vous incarnez Ethan Winters qui part à la recherche de sa femme Mia, qui a disparu depuis trois ans. Il se retrouve alors dans une demeure occupée par une famille totalement folle et des créatures immondes. Durant une bonne partie du jeu, vous serez traqué par les Baker et devrez bien souvent fuir pour éviter la mort. Contrairement aux épisodes précédents, celui-ci se joue intégralement en vue à la première personne. Un procédé idéal pour plonger un peu plus dans cette ambiance malsaine et oppressante. Boulanger facture la livraison à domicile 5€ mais vous pouvez aussi retirer votre article en magasin. La promotion s'achèvera le 20 janvier.