🔥 Bon plan : le forfait Free mobile passe de 50 à 60Go pour 8,99€ jusqu'au 22 janvier

Ils ont vraiment tout compris !

Liberté chérie

A lire aussi :

quel est le meilleur forfait 4G sans engagement ?



En ce tout début d'année 2019, Free mobile compte bien continuer à tirer les prix du marché vers le bas. Les consommateurs sont les premiers gagnants de cette tendance qui soulage bien des porte-monnaie. Cerise sur le gâteau, l'opérateur a décidé de prolonger une de ses offres en ajoutant un beau petit cadeau en gigaoctets au passage.. Seuls les nouveaux clients peuvent en profiter et au bout de ces douze premiers mois, le tarif passera à 19,99€ chaque mois. Rassurez vous, il est possible de changer à n'importe quel moment puisque l'offre en question est sans engagement.Avec ce forfait Free mobile,Avec les 60 Go d'internet en 4G disponibles, vous n'aurez aucun mal à regarder des films, des vidéos, naviguer sur le web ou encore à utiliser vos applications préférés. Cet abonnement inclus aussi 4 Go d'internet depuis les pays européens et les DOM.Bien évidemment, des avantages sont également de la partie, avec la possibilité de vous connecter au réseau FreeWifi en France métropolitaine pour une durée illimitée. Vous pourrez aussi ajouter plusieurs options pour vos déplacements à l'étranger par exemple. Bref, il s'agit d'une offre très complète à ne pas rater. Nous vous rappelons que vous avezpour y souscrire !