🔥 Soldes 2019 : Nintendo Switch édition limitée Diablo Eternal Collection à 329,99€

Une machine endiablée

Dans ce pack, vous retrouverez une console Nintendo Switch avec son dock et une housse de transport. Notez que ces articles arborent tous des motifs tirés de la célèbre saga de Blizzard Entertainment. Vous retrouverez également un code pour télécharger Diablo III: Eternal Collection. Cette compilation comprend le jeu de base ainsi que ses extensions "Reaper of Souls" et "Le Retour du Nécromancien". Bien évidemment, une paire de Joy-Con est également de la partie. Cdiscount propose le paiement en quatre fois, soit environ 84,50€ par mois.