⚡️ Bon Plan : Smartphone 4G Xiaomi Mi 8 à 327,45€ au lieu de 467,90€

Un smartphone d'exception à prix Mi-ni

Le Mi 8 est l'un des modèles les plus populaires de la gamme réalisée par Xiaomi. Il propose un écran de 6,21 pouces, et embarque un processeur Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz assurant d'excellentes performances au quotidien, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Tournant sous Android Oreo 8.1, il propose également une partie photo assurée par un double capteur 12 Mégapixels et une caméra frontale 20 Mégapixels.Parfait en toutes situations, le Mi 8 est actuellement proposé par Gearbest à seulement 327,45€, soit une économie immédiate de 30% sur son tarif habituel.