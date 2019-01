⚡️ Bon Plan : Casque Gaming avec microphone Salar KX101 3.5mm Filaire à 10,22€

Pour les petits budgets

Ce casque filaire embarque un microphone pouvant être utilisé durant vos parties en ligne. Vous pouvez bien évidemment ajuster le bandeau en cuir pour plus de confort. Mieux encore, il est aussi très léger et ne vous fera donc pas mal même durant les longues sessions de jeu. Les boutons pour régler le volume et activer le micro sont situés directement sur une des oreillettes. Cependant, il est important de noter que ce casque est avant tout destiné à un usage sur ordinateur. Cette réduction de -60% est valable pour une durée limitée et la commande vous sera livrée entre 14 et 17 jours après votre date d'achat.