⚡️Soldes 2019 : Pack Microsoft Surface GO + Clavier + Stylet à 698,99€

Petite mais puissante

Un pack complet pour vous divertir et travailler efficacement

La Surface Go vous propose tout le savoir-faire de Microsoft dans l'appareil le plus petit de sa gamme Surface. Disponible depuis quelques mois, la tablette embarque. Il est évidemment entièrement tactile et compatible avec le stylet Microsoft, compris dans le pack. Un pied intégré permet de poser la tablette sur une table ou un bureau.A l'intérieur 128 Go de stockage pour déposer tous vos fichiers, un processeurpour utiliser toutes vos applications préférées. Car Surface oblige, la tablette embarque Windows 10 dans sa version S, où ne fonctionnent que les applications présentes sur le Windows Store. Il est possible de passer en version classique via une simple mise à jour gratuite, vous permettant d'utiliser tous les programmes que vous connaissez sur votre machine de bureau.La Surface Go est également accompagnée de son clavier. C'est la grande force de l'appareil qui en fait un vrai petit ordinateur de poche. Le modèle fourni est le Clavier Type Cover Signature, disponible en noir, bleu cobalt, platine ou bordeaux selon votre préférence.Et pour bénéficier tout cet équipement, Microsoft vous propose actuellement une promotion.au lieu de 808,98€ habituellement. Une belle remise pour acquérir ce pack complet et remplacer votre machine actuelle par cette tablette légère et très puissante.