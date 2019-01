⚡️ Bon Plan : PC Gamer MSI GS65 8RF-225FR Stealth Thin à 1699,99€ au lieu de 1899,99€

Pour les joueurs, les vrais !

Cet ordinateur portable de MSI arbore un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux de réponse de 7 ms. À l'intérieur, vous retrouverez un processeur Intel Core i-8750H (8ème génération) à 2,2 GHz / 4,1 GHz Turbo, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070, 16 Go de mémoire vive et un SSD d'une capacité de 512 Go. Vous l'aurez compris, cette configuration est idéale pour faire tourner les jeux vidéo les plus récents du marché.Encore mieux, le PC possède un superbe design premium noir et or aux courbes affinées. Il est ainsi très facile à transporter. Vous pouvez également vous attendre à une expérience sonore exceptionnelle. La plage dynamique grimpe jusqu'à 122 dB et la technologie Nahimic 3 améliore les performances 3D surround. Un bon moyen de vous immerger totalement dans vos jeux préférés. Dans d'autres domaines, ce modèle offre un clavier rétroéclairé RGB et un système de refroidissement Cooler Boss Trinity. Enfin, vous pourrez connecter un maximum de périphériques avec trois ports USB 3.1, un port Thunderbolt 3, un port USB 3.1 Type-C, un port USB 2.0, un port HDMI ainsi qu'une entrée et une sortie audio.Ce PC portable MSI possède une garantie de deux ans. Rue du Commerce vous propose aussi de payer en quatre fois si vous le désirez. Enfin, ce produit est éligible à la livraison gratuite. La promotion est bien évidemment limitée dans le temps.