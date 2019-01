⚡️ Bon Plan : Clavier Mécanique Gaming Corsair STRAFE RGB à 107,35€ au lieu de 169,99€

Tous les joueurs expérimentés vous le diront : il n'y a que les claviers mécaniques qui comptent pour obtenir des performances et un confort maximal pour lel'a bien compris avec son clavier de jeuCe petit bijou est équipé de switchs mécaniques Cherry MX Silent qui permettent de jouer sans subir le bruit de claquement si typique de cette technologie. Un port USBpermet de brancher souris, casque ou autre appareil afin de libérer de la place sur la connectique de votre PC. N'oublions pas non plus le large repose-poignets, idéal pour les longues sessions de jeu ou de travail.Les 105 touches sont entièrement programmables avec des macros. Bien entendu, un éclairage LED RGB est de la partie, lui aussi programmable et compatible avec CUE Link afin de se synchroniser avec les autres équipements Corsair. Pour, vous trouverez difficilement mieux à l'heure actuelle !