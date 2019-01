🔥 Bon Plan : Destiny 2 - édition collector sur PS4 et Xbox One à 65,70€ au lieu de 249,99€

Faites vite gardiens !

Ainsi, Amazon met à disposition uniquement 83 unités pendant une durée limitée. La promotion est déjà disponible alors ne vous invitons à vous dépêcher si vous ne voulez pas la rater. Notez que ce tarif réduit concerne non seulement les versions PS4 et Xbox One, mais aussi celle à destination des PC. Cette dernière est un peu plus chère puisqu'elle vous coûtera 76,50€.Dans ce pack, vous retrouverez bien évidemment le jeu de base accompagné de ses deux premières extensions : "La Malédiction d'Osiris" et "L'Esprit Tutélaire". Vous aurez ainsi accès à des missions inédites, des activités coopératives et au multijoueur compétitif. Du contenu digital bonus répond également présent. Au niveau des goodies, les fans apprécieront le sac "Frontière"avec sa housse pour ordinateur portable, le steelbook, des cartes postales, des pions de l'armée cabale, un schéma cabal et bien plus encore.Avec Destiny 2, le joueur peut former une escouade avec d'autres joueurs pour affronter des vagues d'ennemis. Il y a également des missions plus scénarisées qui permettent d'en apprendre plus sur l'univers du jeu. Bien évidemment, la compétition n'est jamais bien loin grâce à un JcJ nerveux. Le but ultime du titre de Bungie est d'obtenir le meilleur équipement possible en enchaînant les objectifs.