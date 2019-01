⚡️ Bon Plan : Smartphone Google - Pixel 2 XL 64GO + cover tissu à 399€ au lieu de 499€

Jamais sans mon Pixel

Commençons donc par évoquer les caractéristiques techniques du mobile. Il possède un écran Amoled 6 pouces avec une définition de 2880 x 1440 pixels. Il est également équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 835 à 2.35 GHz, d'une mémoire vive de 4 Go et d'un espace de stockage de 64 Go. Le capteur photo à l'avant atteint les 8 mégapixels et celui à l'arrière est un 12:2 mégapixels. Il embarque aussi une batterie 3520 mAh qui doit être rechargée via le port USB Type-C. Un adaptateur USB est également compris pour brancher un casque audio. Enfin, une coque en tissu est fournie dans ce pack. Le produit est garanti pendant 2 ans et vous pouvez payer en plusieurs fois.