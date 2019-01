🔥 Bon Plan : Smartphone Samsung Galaxy S8 - 64 Go à 359,90€ via ODR de 100€

Entrez dans la galaxie Samsung !

Le Galaxy S8 arbore un écran Super Amoled 5,8 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels. Il est équipé d'un processeur Exynos 8895, de 64 Go de mémoire interne et de 4 Go de RAM. Son capteur photo dorsal affiche 12 mégapixels et celui à l'avant est de 8 mégapixels. Vous pouvez capturer des vidéos en 4K. Sa batterie 3000 mAh peut tenir durant 16 heures pour les lectures vidéo et durant 44h en lecture audio. La livraison Auchan Drive et le retrait en magasin sont gratuits. La livraison à domicile est facturée 4€. Dans ces trois cas, vous devrez patienter entre une et deux semaines avant de pouvoir récupérer votre commande. Rendez-vous à cette adresse pour consulter toutes les informations relatives à l'offre de réduction de 100€.