🔥 Bon plan : retour du forfait Sosh 20 Go à 9,99€ par mois pendant un an

A-Sosh-iation de bienfaiteurs

Des gigas comme s'il en pleuvait

A lire aussi :

quel est le meilleur forfait 4G sans engagement ?



En allant faire un tour sur le site de Sosh, la branche entièrement dématérialisée d'Orange, vous pourrez découvrir que l'opérateur a décidé de nous offrir une petite offre fort sympathique pour ce début d'année. En ce moment, et jusqu'au 24 janvier prochain à 9h très précisément, vous pourrez souscrire. Une aubaine pour tous ceux qui souhaitent profiter des avantages du réseau Orange, qui reste parmi le meilleur de France selon l'ARCEP.Sachez toutefois que ce tarif n'est garanti que la première année, et qu'au-delà de ce délai, il reprendra son tarif initial. Pensez donc à surveiller votre date d'engagement afin d'éviter les mauvais surprises une fois ce délais révolu. Sachez aussi que vous devrez débourser 5 euros supplémentaires à la souscription pour obtenir votre carte SIM, mais que vous pourrez conserver votre numéro en cas de changement d'opérateur.De manière assez classique avec ce genre d'offre, vous vous retrouverez avec. Lors de vos déplacements à l'international, en France et dans les DOM principalement, vous pourrez aussi profiter de votre forfait pour vos appels, SMS et MMS.Bien évidemment, ce forfait comprend aussi 20 Go de data avec la 4G d'Orange, que vous pourrez utiliser comme bon vous semble sur le territoire Français, mais aussi à lorsque vous voyagez. En effet, lors de vos déplacements en Europe, dans les DOM, en Suisse et en Andorre, vous pourrez profiter de l'intégralité de 20 Go. Attention toutefois aux dépassements, car au-delà des 20 Go compris dans votre forfait, votre débit se retrouvera réduit.