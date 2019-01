🔥 Il ne vous reste plus que 24H pour le forfait Free Mobile 50Go à 8,99€ par mois

24 Heures chrono

Forfait Free Mobile 50 Go à 8,99€ par mois pendant 1 an



Rappelons à nos lecteurs que l'offre 50Go chez Free Mobile inclue pour 8,99 euros par mois pendant 1 an les appels, SMS et MMS en illimité vers la France Métropolitaine et les DOM (hors Mayotte) ainsi que les appels, SMS et MMS vers l'Europe et les DOM depuis l'étranger.



C'est surtout l'enveloppe de données mobiles qui nous semble particulièrement intéressante dans cette offre avec plus de 50 Go au compteur ! De quoi naviguer sans contrainte sur le web, streamer vos services préférés ou jouer en ligne si vous êtes gamer. Sachez que si vous voyagez, Free a aussi pensé à vous en vous permettant de consommer jusqu'à 3Go d'Internet inclus dans votre forfait.



A l'issue de la première année, l'abonnement passera à 19,99€, sachant que cette offre est dite sans engagement, vous pourrez changer librement d'opérateur à tout moment tout en conservant votre numéro de mobile via votre RIO (Relevé d'Identité Opérateur).



A lire aussi :

quel est le meilleur forfait 4G sans engagement ?

Rappelons à nos lecteurs que l'offre 50Go chez Free Mobile inclue pourC'est surtout l'enveloppe de données mobiles qui nous semble particulièrement intéressante! De quoi naviguer sans contrainte sur le web, streamer vos services préférés ou jouer en ligne si vous êtes gamer. Sachez que si vous voyagez, Free a aussi pensé à vous en vous permettant de consommerA l'issue de la première année, l'abonnement passera à 19,99€, sachant que, vous pourrez changer librement d'opérateur à tout moment tout en conservant votre numéro de mobile via votre RIO (Relevé d'Identité Opérateur). Modifié le 14/01/2019 à 17h47

Au moment où nous écrivons ces lignes,sauf si l'opérateur en décidait autrement. Des promotions sont en effet toujours en cours chez ses concurrents RED by SFR et B&YOU ou SOSH qui vient de relancer aujourd'hui son forfait 20 Go à 9,99 euros par mois pendant 1 an.