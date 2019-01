⚡️ Bon Plan : Hub USB-C 8 en 1 Port Ethernet RJ45, HDMI 4K à 34,99€ au lieu de 49,99€

Un hub pour les connecter tous et via USB-C les lier !

HDMI 4K

Ethernet RJ45

Lecteur de carte SD

Lecteur micro-SD

3 ports USB 3.0

Port de charge

Comment profiter de l'offre ?

Imaginons que vous possédiez le superbe Acer Swift 7 : beau, léger, ultra-fin... Mais avec seulement deux ports USB-C, difficile d'y brancher votre écran externe, votre souris, votre manette de jeu et votre disque externe en même temps !La solution réside donc dans un hub. Le modèle qui nous intéresse est parmi les plus complets, puisqu'il n'embarque pas moins dedivers et variés :Branché sur n'importe quel ultraportable avec un port USB-C, le hub defera des miracles pour les utilisateurs ayant besoin d'une connectique bien fournie.Actuellement commercialisé à 49.99€, le hub USB-C 8-en-1 de Vava peut vous revenir 15€ moins cher. Comment ? Tout simplement en entrant le codelors de la validation de la commande.Ce code est valable jusqu'au 21 janvier 2019. Il fera passer le prix final de cet accessoire très utile à. Une bonne affaire à ne pas rater donc !