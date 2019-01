🔥 Bon Plan : Kingdom Hearts 3 sur PS4 et Xbox One à 47€ au lieu de 55€

Un prix avec un grand coeur

Une fin qui aura pris son temps

Ce tarif est valable aussi bien pour la version PS4 que pour la version Xbox One. Leclerc annonce le produit avec la mention "Prix bas garanti" et la marque de grande distribution n'a pas menti. Encore mieux, vous pourrez retirer votre exemplaire gratuitement en magasin et la livraison à domicile est aussi offerte. Vous recevrez votre exemplaire à la sortie du jeu le 29 janvier 2019.Dans Kingdom Hearts 3, vous incarnerez une fois de plus le jeune Sora. En compagnie de Mickey, Donald et Dingo, vous aurez la possibilité d'explorer plusieurs mondes inspirés des univers Disney. Vous aurez par exemple la chance d'arpenter les terres gelées de "La Reine des Neiges", les contrées paradisiaques de "Pirates des Caraïbes" ou encore un niveau charmant tiré du film légendaire "Toy Story". Cet action-RPG aura de quoi retenir votre attention pendant de longues heures.Bien évidemment, les combats seront également nombreux et très nerveux face aux Sans-Cœur. Vous devrez utiliser les pouvoirs de la Keyblade pour repousser ces assaillants maléfiques et découvrir tous les mystères des différents univers. N'oublions pas non plus la présence d'une bande originale exceptionnelle qui sera un délice pour nos oreilles. Les fans seront sans doute ravis d'assister enfin à la conclusion d'une des séries les plus populaires du secteur des jeux vidéo à la fin de ce mois de janvier.