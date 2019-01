⚡️ Bon Plan: Ultrabook Lenovo Ideapad 330S + Souris sans fil + Pack Office 365 à 599€

Le bundle ultime !

Le Lenovo Ideapad possède un écran 14 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il embarque un SSD 512 Go, un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8250U à 1,6 GHz, une carte graphique Intel UHD Graphics 620 et 8 Go de RAM. Il tourne sous le système d'exploitation Windows 10 Édition familiale 64 bits. Sa garantie est de 2 ans. Pour le reste, sachez qu'une souris sans fil Logitech M170 est comprise, tout comme un abonnement de 12 mois à Office 365. Cdiscount propose bien évidemment le paiement en quatre fois, ce qui vous reviendra à environ 154€ par mois.