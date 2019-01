🔥 Bon Plan : Resident Evil 2 sur PS4 et Xbox One à 40€

Fear The Walking Dead

A STARS is born

Resident Evil 2 a marqué son époque à sa sortie en 1998. Cette suite du célèbre survival-horror de Capcom s'est imposé immédiatement comme l'un des jeux majeurs de la PlayStation 1. Son ambiance, inspirée directement des grands classiques du film de zombie de George Romero, ainsi que ses cadrages parfaitement travailler pour inspirer la peur à chaque changement de pièce ont défini le genre pour la décennie suivante.Les aventures de Leon Kennedy et Claire Redfield se sont poursuivies dans différentes suites mais aucune n'a su créer le même engouement que Résident Evil 2. Capcom l'a bien compris et ressort en cette fin du mois de janvier son classique sur les consoles de dernière génération PS4 et Xbox One.Mais le développeur a fait les choses correctement et loin de proposer un simple portage remis au goût du jour, Capcom dévoile un remake complet de RE2. Tous les graphismes ont été refaits de zéro et le commissariat de Racoon City, où se déroule l'intrigue du jeu, a été revu, avec de nouvelles pièces inédites. La caméra n'est plus statique comme autrefois mais placé derrière l'épaule du personnage, apportant plus d'immersion au joueur.Pour fêter dignement le retour de ce chef d'oeuvre du jeu d'horreur, la chaine d'hypermarchés Leclerc propose dans son Espace culturel les précommandes du jeu à un prix exceptionnel de 40€. Cette offre est disponible à la fois sur PS4 et sur Xbox One et le jeu sera livré à partir du 25 janvier, le jour de sa sortie, ou à retirer dans votre centre Leclerc le plus proche.