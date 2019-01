⚡️ Bon Plan : Tablette Samsung Galaxy Tab A 10.1" à 183€ au lieu de 250€

Ça Tab pour moi...

Cette tablette arbore un écran 10,1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels. Elle tourne sous le système d'exploitation Android 6.0 et embarque 2 Go de RAM ainsi que 32 Go d'espace de stockage. Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie pourra tenir environ 13 heures en navigation web par Wi-Fi ou lorsque vous lierez des vidéos. Elle pourra aller jusqu'à 187 heures pour de la lecture audio. Enfin, elle comprend un port jack 3.5 mm et un micro-USB. La livraison est gratuite.