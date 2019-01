⚡️ Bon Plan : Clé USB 3.0 Kingston 32 Go à 6,57€

C'est presque donné !

Comme vous l'aurez sans doute compris, ce modèle offre une capacité de stockage de 32 Go. La clé USB 3.0 pourra donc accueillir toutes vos données (vidéos, musiques, documents...). Vous pouvez également l'utiliser via un port USB 2.0 et cet exemplaire est tout de même garanti pour une durée de cinq ans. Cerise sur le gâteau, Amazon propose la livraison gratuite. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez sélectionner une autre version de la clé qui peut grimper jusqu'à 256 Go.