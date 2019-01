🔥 Bon Plan : TV LED 4K LG 55" Smart TV à 699,99€

Une superbe image à prix fracassé !

Cette télévision possède un écran 55 pouces (139 cm) avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Elle est bien évidemment compatible avec la technologie HDR 10 Pro. De nombreuses options pour améliorer la qualité de l'affichage, comme la réduction de bruit, la calibration automatique ou encore la True Color Accuracy, répondent aussi à l'appel. Vous pouvez aussi accéder directement à des applications comme YouTube ou Netflix via le menu de la Smart TV. Pour le reste, ce modèle embarque quatre ports HDMI, deux ports USB et consomme 88 Watts en mode marche et 122 kWh à l'année. Cdiscount propose la paiement en quatre fois. Attention, les stocks disponibles sont très limités !