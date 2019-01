⚡️ Bon Plan : Carte SD ESSENTIELB 64GO SDXC à 10€ au lieu de 30€

Plus d'espace pour vos photos et vidéos

Cette carte SD peut parfaitement convenir à un appareil photo compact ou à un caméscope. Elle est compatible avec les vidéos 4K et possède une capacité de stockage de 64 Go. Sa vitesse d'écriture s'élève à 40 Mo/s et sa vitesse de lecture pointe à 90 Mo/s. Il s'agit donc d'une carte SD avec un excellent rapport qualité / prix. Si le retrait en magasin est gratuit, la livraison à domicile est facturée à partir de 2,99€. La promotion s'achèvera le 20 janvier 2019.