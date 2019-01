🔥 Soldes 2019 : Notre sélection de Xiaomi Mi A2 Lite, Mi Mix 2, Redmi Note 6, Pocophone F1

Soldes d'hiver : les meilleures promotions sur les smartphones Xiaomi

Xiaomi Mi A2 Lite 32Go à 140€

Xiaomi Mi MIX 2 64 Go Noir + Xiaomi Oreillette Bluetooth Noir offerte à 229€

Xiaomi Mi 8 64Go à 303,74€

Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32Go à 151,98€

Xiaomi Pocophone F1 64 Go à 284€

Xiaomi Mi Mix 2S 64GO à 299€ via ODR de 50€

Xiaomi Mi 8 Pro Transparent 128 Go à 449€

Xiaomi Redmi note 7 32Go à 187,49€

Xiaomi Mi 8 Lite 64Go à 225,67€

L'équipe des bons plans Clubic s'est démenée ces derniers jours pour vous faire profiter des meilleures promos de ces soldes d'hiver 2019. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les meilleurs prix avec des mises à jour régulières dans notre article dédié . Mais nous mettons aussi à votre disposition diverses sélections, dont celle-ci qui aborde lesEncore cantonné à la Chine il y a quelques années,a connu une ascension fulgurante. Porté par une communauté grandissante, ce constructeur s'est d'ailleurs installé en France il y a quelques mois, marchant sur les pieds de Samsung, Apple et autres géants de la tech.Si Xiaomi a si bien percé, c'est grâce au rapport qualité/prix incroyable de ses smartphones. La marque chinoise a aussi fait de sa surcouche MIUI une vraie star, mêlant avec brio look "à la iOS" et fonctionnalités intelligentes propres au monde Android. La société chinoise n'est d'ailleurs pas la dernière quand il s'agit d'innover, comme le prouve le Mi Mix 3 à écran coulissant. Et l'arrivée du Pocophone F1, un vrai Oneplus-killer aura encore une fois fait trembler les géants sur leur trône.Si vous cherchez des smartphones abordables, mais dotés de capacités haut de gamme, alors c'est clairement vers Xiaomi qu'il faut vous tourner !Comme vous pouvez le constater dans les bons plans ci-dessus, les prix sont très serrés. L'entrée de gamme est toutefois marquée par le Xiaomi Mi A2 Lite qui a la particularité de tourner sous Android One. Idéal pour les puristes qui cherchent une expérience Android tel que voulu par les codes de Google.Pour plus de puissance, il faudra cependant vous tourner vers les smartphones milieu de gamme aux alentours de 150€ à 170€. Redmi Note 6 Pro et Redmi Note 7 sont idéaux pour les personnes qui ne veulent pas investir plus de 200€ dans un smartphone.Enfin dans le haut de gamme on trouve les excellents Mi 8, Pocophone F1 et Mi Mix 2. Tous sont équipés de processeurs très rapides, les Snapdragon 835 et 845. Avec de telles bêtes de courses, vous êtes assurés de faire tourner les applications et jeux les plus gourmands du moment, sans pour autant dépenser plus de 450€.