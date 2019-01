⚡️ Soldes 2019 : Ordinateur Portable - LENOVO Ideapad 330 à 299,99€

Vous allez être beau en Lenovo

Si nous faisons un petit tour du côté des caractéristiques techniques de ce beau PC, nous constatons la présence d'un écran 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Le processeur embarqué est un AMD Ryzen 5 2500U à 2 GHz et la carte graphique est une AMD Radeon RX Vega 8. Pour le reste, il est équipé d'un disque dur SATA 6 Gb/s d'une capacité de stockage d'1 To avec 4 Go de RAM et une autonomie d'environ 4h30. Le système d'exploitation est un Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Vous pouvez payer en quatre fois et la livraison est offerte. Enfin, pour profiter de l'offre de réduction de 80€, consultez ce document puis remplissez le formulaire avant le 17 février 2019.