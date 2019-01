⚡️ Soldes 2019 : Enceinte Bluetooth Portable VTIN Punker 20W à 32,99€

Du bon son partout avec vous

Cette enceinte possède des basses d'une puissance de 20 watts qui offrent un son des plus clairs. Vous pourrez utiliser ce modèle pendant plus d'une journée sans jamais l'éteindre grâce à la batterie 4400 mAh intégrée. Ainsi, l'autonomie est d'environ 25 heures lors d'une utilisation intensive. Notez qu'elle est aussi imperméable et peut donc résister aux éclaboussures d'eau. Autre élément important, elle peut se connecter à une large gamme d'appareils allant des smartphones, aux tablettes, en passant par les ordinateurs. La garantie s'étale sur une période de 18 mois et la livraison est gratuite en France métropolitaine.