🔥 Soldes 2019 : Notre sélection de Samsung S9, Galaxy Note 9, Galaxy Note 8, Galaxy A8

Nos infatigables membres de l'équipe Clubic Bons Plans sont toujours sur la brèche pour vous dégoter les meilleures promotions. Avec les soldes d'hiver qui se déroulent actuellement, les bons plans tombent par dizaine, au point qu'il est parfois difficile de s'y retrouver...Pas de panique, nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider à acheter au prix le plus bas. Entre notre article récapitulatif et nos sélections thématiques, vous avez le choix des armes. Nous vous proposons ici de jeter un œil auxSi Apple détient la plus grosse part du marché des smartphones, la firme américaine doit toutefois faire face en permanence au leader du monde Android, à savoir le sud-coréen. Tout comme les iPhone, les appareils de Samsung ont gagné leurs lettres de noblesse depuis des années, offrant des performances au top et des fonctionnalités d'avant-garde. Chaque année, les Galaxy S et Note sont l'occasion pour le constructeur asiatique de montrer son savoir-faire dans le haut de gamme.Mais la firme coréenne ne délaisse pas pour autant les budgets plus réduits. On trouve ainsi les Galaxy A et J, respectivement en milieu et entrée de gamme. Ces smartphones sont certes moins bien dotés que leurs homologues à près de 1000€, mais restent toutefois très bien équipés pour la majorité des usages. D'ailleurs, Samsung n'hésite pas à expérimenter sur ces gammes intermédiaires, comme par exemple avec le Galaxy A9 qui est le premier smartphone à utiliser quatre appareils photo au dos !Notre sélection regroupe ainsi un large éventail de choix pour tous les budgets. Pour à peine plus de 100€, nous vous recommandons ainsi les Galaxy J2 et J5. Très abordables, ces terminaux mobiles sauront convenir aux tout petits budgets sans faire l'impasse sur les performances.Pour les plus exigeants, nous recommandons les Galaxy S8 et S9 dont les prix ont bien baissé pour ces soldes d'hiver. Ces smartphones brillent par leurs écrans de toute beauté, ainsi que leurs performances au top. Comptez entre 400 et 500€ pour les acquérir.Pour les utilisateurs qui ne vivent que pour la mobilité, il reste les Galaxy Note 8 et 9. Ces superbes smartphones Samsung intègrent un stylet qui permet de prendre des notes à la volée. Bien entendu, l'équipement est à la hauteur de leur qualité d'appareil haut de gamme. Les prix baissent entre 500€ et 600€. Pas mal quand on sait qu'ils coûtent plus de 1000€ en temps normal !