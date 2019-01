⚡️ Soldes 2019 : PC Portable Gamer - LENOVO Legion Y520 à 769,99€

Il va tout casser !

Sans plus attendre, voici la configuration de cet ordinateur haut de gamme qui s'adresse en particulier aux joueurs. Il arbore donc un écran 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Dans le ventre de la bête, nous retrouvons un processeur Intel Core i5 (7ème génération) 7300 HQ à 2.5 GHz et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q. Pour le reste, comptez sur la présence de 8 Go de RAM, d'un disque dur SATA 6 Gb/s 1 To et d'un SSD 128 Go. Enfin, sa batterie offre une autonomie de plus de 4 heures et il tourne sous le système d'exploitation FreeDOS. La garantie pièces et main d'oeuvre est valable pendant deux ans. Cdiscount vous propose de payer en quatre fois, soit environ 197€ chaque mois.