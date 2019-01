⚡️ Soldes 2019 : Tablette tactile - HUAWEI MediaPad T3 10 - 9,6" 16 GO à 99,99€

Du bout des doigts

Cette tablette arbore un écran 9,6 pouces avec une définition de 1280 x 800. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Qualcomm MSM8917 à 1,4 GHz ainsi que 2 Go de RAM et 16 Go d'espace de stockage (une carte microSD de 128 Go max peut être ajoutée). Le capteur photo arrière affiche 5 mégapixels et celui à l'avant pointe à 2 mégapixels. Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie 4800 mAh peut tenir pendant une durée de 8h30 lors d'une utilisation intensive. C'est donc très correct pour un tel appareil. Bref, le rapport qualité/prix est très satisfaisant et la tablette est garantie pendant deux ans. Comme toujours, Cdiscount propose le paiement en quatre fois.