⚡️ Soldes 2019 : Sonic Forces Bonus Edition PS4 à 11,99€ au lieu de 39,99€

Cours Sonic, Cours !

Une fois de plus, le diabolique Docteur Eggman est de retour avec un plan machiavélique de conquête du monde. Et une fois de plus, Sonic et ses amis vont lui mettre des bâtons dans les roues !est un jeu de plateforme qui met le joueur aux commandes du célèbre hérisson bleu et son alter-ego du passé. Mêlant phases en défilement horizontal et courses effrénées en 3D, ce titre rappellera de bons moments aux joueurs les plus âgés, tout en faisant découvrir le sympathique héros aux plus jeunes. Pour moins de 12€, c'est le moment de foncer sur cette édition de Sonic Forces pour PS4 qui contient de nombreux bonus additionnels.