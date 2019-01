⚡️ Soldes 2019 : Asus - Zenfone 4 - ZE554KL à 169€ au lieu de 199,99€

Zen soyons zen...

Ce smartphone signé Asus arbore un écran 5,5 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 630 à 2,2 GHz, 4 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage. Il est équipé d'un double capteur dorsal 12 mégapixels + 8 mégapixels et d'un capteur frontal 8 mégapixels. Vous pouvez ainsi enregistrer vos vidéos en 4K avec cet appareil. Sa batterie 3300 mAh lui permet de tenir facilement une vingtaine d'heures lors d'un usage intensif. Pour en finir avec les spécificités techniques, le smartphone possède également un lecteur d'empreintes digitales et un port USB Type-C. Ainsi, il s'agit d'un excellent mobile, avec de très bonnes performances et un design attirant. Ce produit est garanti pour une durée de 2 ans, il est éligible à la livraison gratuite et vous pouvez payer en plusieurs fois.