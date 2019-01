🔥 Soldes 2019 : JBL, Sony, Marshall - Nos meilleurs bons plans casques audio

Le son, c'est bon !

Ecouteurs Beats Urbeats 2 à 30€

Casque audio Marshall Monitor à 99€

Casque audio Beats Solo 3 Wireless Collection Urbaine à 200€

Casque Sennheiser HD 598 SR à 98€

Casque B&O H8i Bluetooth Naturel - ANC à 199€

Casque JBL T450 BT - Noir à 28,40€

Casque JBL E45BT - Blanc à 39,50€

Casque Sony MDR-XB950N1 à 79,99€

Casque audio JBL E45BT à 29,99€ Via ODR de 50€

Sur le marché des écouteurs/casques audio, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Si vous ne voulez pas trop dépenser, alors il existe des équipements très corrects dans les deux catégories. Bien évidemment, les plus onéreux embarquent plus d'options avec notamment la réduction de bruit qui offre une écoute plus agréable en vous isolant de l'environnement sonore autour de vous. C'est idéal pour ne pas être dérangé. La plupart des modèles de la liste qui va suivre sont aussi équipés d'un microphone.Il s'agit d'une spécificité primordiale, en particulier si vous désirez utiliser votre casque pour jouer et discuter à distance avec vos amis. Plus vous y mettrez le prix, plus il sera confortable. C'est aussi une donnée essentielle dans l'optique d'une utilisation prolongée sur plusieurs heures. À vous aussi de choisir si vous préférez un modèle sans-fil ou non.La fourchette de prix va ainsi de 28,40€ à 200€. Si vous cherchez un modèle facile à transporter, avec de très bonnes performances et relativement abordable, nous vous conseillons le casque Sony MDR-XB950N1. Pour environ 80€, vous obtiendrez un produit de très grande qualité avec une autonomie de plus de 22 heures, la technologie de réduction de bruit et des basses très puissantes.