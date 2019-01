⚡️ Soldes 2019 : Ecran PC 27" Asus ROG 144Hz GSync + Black Ops 4 à 479,96€ au lieu de 599€

Asus nous régale une fois de plus d'un accessoire indispensable à tout joueur qui se respecte : un écran au top. Le moniteuroffre des performances de haute volée, avec une dalle TN en définition WQHD - soit 2560 x 1440 px - au temps de réponse de seulement 1 ms. Mais c'est surtout du côté de la fréquence que le constructeur taïwanais frappe fort avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et jusqu'à 165 Hz en mode turbo. Cerise sur le gâteau, ce très beau moniteur de 27" gère aussi la 3D et se veut compatible G-Sync.Commercialisé normalement à 599€, le ROG Swift passe à, soit plus de 120€ d'économies. En bonus, le jeu Call of Duty Black Ops 4 est offert. C'est donc le moment idéal pour investir vos étrennes dans de l'équipement neuf !