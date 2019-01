⚡️ Soldes 2019 : Carte graphique Gainward GeForce RTX 2080 8GO à 689€

Deutsche Qualität

Cette carte graphique GeForce RTX 2080 possède 8 Go de mémoire vive dédiée ainsi qu'une mémoire bus de 256 bits et une fréquence de la mémoire de 7000 MHz. Il s'agit d'un modèle parfait pour jouer à toutes les dernières nouveautés du secteur du jeu vidéo. Tant de puissance nécessite un système de refroidissement actif afin d'éviter la surchauffe. Vous pourrez ainsi prendre part à de très longues sessions de jeu sans avoir à vous soucier de votre matériel. Sachez qu'elle embarque également un port HDMI, trois DisplayPort et un VR-Link. Nous précisons une nouvelle fois que ce produit est disponible sur la boutique allemande d'Amazon. Cependant, un compte français fera très bien l'affaire pour passer votre commande. Notez que l'article sera disponible uniquement à partir du 16 janvier prochain.