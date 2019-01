🔥 Soldes 2019 : Microsoft Surface Laptop 128 Go à 849€

La Surface de travail la plus compacte disponible

Mini prix pour Microsoft

Le Surface Laptop est l'un des tous derniers membres de la famille d'ordinateurs de Microsoft. Plus connu pour ses tablettes, le désormais constructeur a ajouté à sa gamme un PC portable plus classique dans sa forme mais pas dans ses ambitions.l'appareil embarque un concentré de technologie pour vous accompagner à la fois dans votre travail quotidien mais également dans vos loisirs. Il bénéficie d'un. Son clavier est lui doté d'un revêtement en Alcantra, un tissu très doux pour poser ses poignets lors de la frappe. Le son est certifié Dolby pour une excellente immersion dans les films ou la musique, même sans casque.Côté composants,, une puce offrant assez de puissance pour la majeure partie de vos taches courantes, tout en préservant la batterie de l'appareil. Son autonomie est estimée à 14H30 pour la lecture de vidéos, de quoi vous assurer un trajet en avion complet sans sourciller. 4 Go de RAM viennent compléter la fiche technique d'un appareil aussi mobile que polyvalent.Microsoft souhaite vous permettre en ce début d'année de mettre la main sur l'un de ses plus beaux appareils et vous propose le Surface Laptop à seulement 849€ sur son Microsoft Store. Il suffit de vous rendre sur le site du constructeur pour bénéficier dès à présent de cette offre et profiter d'un appareil idéal pour bien débuter 2019.