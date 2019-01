⚡️ Soldes 2019 : Souris sans-fil Logitech G602 à 39,99€ au lieu de 86,60€

Les parties peuvent s'éterniser

Premier gros point fort de ce modèle, c'est son autonomie. En effet, cette souris de chez Logitech peut atteindre les 250 heures en mode "Performance" contre 1440 heures en activant le mode "Endurance". Notez que vous aurez besoin de deux piles AA pour la faire fonctionner. Elle profite aussi de la technologie sans-fil 2,4 GHz et d'un taux de rapport de 2 ms. Ainsi, vous n'observerez pas la moindre latence à l'écran. Cet exemplaire est entièrement customisable puisque vous pourrez personnaliser pas moins de 11 commandes pour une prise en main idéale. Enfin, sachez qu'il est également possible de modifier la sensibilité de la souris en pleine partie. Bref, Logitech n'a pas lésiné sur les moyens pour fabriquer une souris à la fois performante et agréable à manipuler. La garantie service et maintenance s'élève à trois ans.