🔥 Soldes 2019 : SanDisk, Kingston, Crucial - Nos meilleurs bons plans SSD

Besoin de donner du punch à votre PC ? Voici notre sélection des meilleurs soldes d'hiver sur les SSD

SSD Crucial MX500 (3D NAND) 500Go à 70,90€

SSD SanDisk Plus - 1 To à 119,90€

SSD Crucial BX500 - 480Go à 62,49€

SSD Crucial MX500 500Go à 75,91€

SSD Intel 660P 512 Go M.2 PCie NVMe à 99,99€

SSD Transcend SSD220S 240 Go à 34,40€

SSD Kingston SSD A400 240Go à 36,32€

SSD PNY CS900 240Go à 29,99€

SSD Samsung 860 EVO 1 To à 139,90€

SSD Samsung 860 EVO 2 To à 299€

Nous vous proposons aujourd'hui une sélection complète de. Il y en a pour tous les besoins et tous les budgets. Leur point commun : ils sont tous en promotion, affichant des prix jamais atteints !Longtemps affichés à des prix très élevés, les SSD deviennent enfin plus abordables. La capacité de stockage ne cesse d'augmenter là où les prix baissent de plus en plus. Mais plus important encore, les vitesses atteignent de nouveaux sommets, rendant l'usage de ces mémoires de stockage quasiment indispensable.Acquérir un SSD - pour- c'est l'assurance d'un PC immédiatement. Le démarrage de Windows 10 ne prend qu'une poignée de secondes, là où un disque dur mécanique met parfois plus d'une minute à lancer le système. Bien entendu, les logiciels sont aussi impactés. Il n'a jamais été aussi simple de travailler rapidement grâce à la magie du SSD !Pour les petits budgets, nous recommandons le SSD PNY CS900 à 29.99€. Sa capacité de 240 Go sera suffisante pour accueillir votre partition Windows principale, un disque dur de plus grosse capacité en complément pouvant recevoir vos données les plus importantes. Dans la même gamme tarifaire, on trouve aussi le Kingston A400 de 240 Go à 36.32€.En milieu de gamme, nous avons à disposition de nombreux modèles chez Crucial ou Intel, offrant environ 500 Go de stockage pour moins de 70€. C'est le bon compromis entre capacité et prix. Bien entendu, vous pouvez aussi profiter des soldes pour viser directement le haut du panier avec des modèles de 1 ou 2 To à plus de 120€. Dans ce cas, le disque secondaire devient presque superflu. C'est votre PC qui va vous dire merci !