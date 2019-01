⚡️ Soldes 2019 : Carte Graphique KFA2 RTX 2070 + 1 jeu à 484,90€ au lieu de 524,90€

La guerre en très haute résolution

Cette carte graphique GeForce RTX 2070 possède une architecture Turing 12 nm FinFET à la mémoire GDDR6 qui permet une vitesse de transfert entre 14 et 16 Gb/s. Vous n'aurez ainsi aucun mal à faire tourner les dernières nouveautés en 4K Ultra HD et vous pourrez même tester sans problème la réalité virtuelle (à condition de vous procurer un casque bien évidemment). La technologie NVIDIA G-SYNC est également supportée afin de rendre les jeux plus fluides. Enfin, elle possède un bus PCI Express 3.0, une mémoire graphique de 8192 Mo et un type de refroidissement actif. La carte graphique est garantie pour une durée de deux ans. Petit bonus, un jeu vous sera offert si vous décidez de vous procurer cet article. Vous devrez choisir entre Battlefield V et Anthem. Ce dernier sortira le 22 février 2019.