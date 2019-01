⚡️ Soldes 2019 : iPhone Xr 64Go - RED edition à 751€

Un iPhone Xs, mais moins cher !

Sans qu'Apple s'y attende, c'est finalementqui a remporté le plus de succès dernièrement. Il faut bien avouer que ce très beau smartphone a ce qu'il faut pour séduire, prouvant qu'il n'est pas nécessaire de dépenser plus de 1000€ pour profiter des dernières avancées du monde mobile.L'iPhone Xr embarque ainsi un écran IPS de 6.1" parfaitement calibré, doublé d'une très performante puce A12 Bionic mettant en oeuvre de l'IA. Malgré un seul module photo, le smartphone à la pomme réalise de superbes clichés qui n'ont rien à envier à la concurrence. Et pour ne rien gâcher, il est doté d'une belle autonomie pour un iPhone.Dès lors, comment lui résister sachant que son prix passe àau lieu de 855€ en temps normal ? Si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que vous pouvez obtenir un bon d'achat d'un montant de 37.55€ en prime !