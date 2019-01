⚡️ Soldes 2019 : SSD Crucial BX500 - 480Go à 62,49€ au lieu de 64,99€

Liberté, rapidité, efficacité !

Ce SSD 2,5 pouces possède donc un espace de stockage de 480 Go et une interface SATA 6 Gb/s. Son débit de transfert interne atteint les 540 Mo/s en lecture et les 500 Mo/s en écriture. D'excellentes performances donc et sachez aussi que la garantie proposée est de trois ans. Cdiscount met toujours le paiement en quatre fois à votre disposition si vous préférez employer cette méthode. Enfin, sachez que vous pouvez obtenir ce SSD Crucial à 57,49€ avec le code qui va suivre :. Rappelons qu'il n'est utilisable qu'une fois par compte.