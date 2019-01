⚡️ Soldes 2019 : MacBook Air 13 MQD32FN/A - 128 Go 13" à 898,99€ au lieu de 1099€

Une bouffée d'oxygène

Ainsi, ce MacBook Air 13 arbore un écran LED 13,3 pouces avec une définition de 1440 x 900 pixels. Grâce au rétroéclairage, vous pourrez profiter de superbes couleurs et d'un confort optimal lorsque vous utiliserez des logiciels ou quand vous regarderez des vidéos. Au sein de l'ordinateur, nous retrouvons un SSD 128 Go ainsi qu'un processeur Intel Core i5 à 1,8 GHz / 2,9 GHz Turbo et 8 Go de mémoire vive. La batterie permet à votre appareil de tenir jusqu'à 12 heures en utilisation normale. Enfin, une autre vraie force de cette gamme, c'est son design fin et sa légèreté avec son épaisseur de seulement 1,7 cm. Pour le reste, vous aurez droit au clavier rétroéclairé, au Trackpad Multi-Touch et au système d'exploitation macOS. La garantie est valable pour une durée de 2 ans et Rue du Commerce propose le paiement en plusieurs fois. La livraison à votre domicile est gratuite.