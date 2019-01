⚡️ Soldes 2019 : PC Portable 15.6" Asus - Ryzen 5, 256 Go, GTX 1050 à 599€

Un portable de jeu abordable et efficace

Pas besoin de dépenser 2000€ pour jouer efficacement. Certes, le PC portablen'est pas aussi puissant que ses homologues haut de gamme, mais il a toutefois quelques atouts à faire valoir. Pour moins de 600€ en soldes, cede 15.6" Full HD embarque un processeur AMD Ryzen 5-2400U, 8 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce GTX1050 2 Go. Une configuration qui sera à l'aise avec bon nombre de titres, pour peu que vous sachiez faire quelques petites concessions sur les jeux les plus récents.Le stockage est composé d'un SSD de 256 Go assurant une vitesse optimale pour le lancement de vos applications et jeux préférés. La connectique est bien fournie avec 2 ports USB 2.0, un port USB 3.0 et même de l'USB-C. De quoi brancher casque, souris et manette sans problème. Pour, cet ordinateur est parfait pour une première incursion dans le monde du jeu vidéo sur portable !