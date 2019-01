⚡️ Soldes 2019 : TV 55" Samsung LED, 4K UHD, HDR 10+, Smart TV à 479,99€ Avec le code NEWYEAR20

Un bel écran pour la nouvelle année

Au niveau de ses spécificités techniques, il faut savoir que ce téléviseur possède un écran LED 139 cm avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Vous l'aurez sans doute compris, il est donc compatible 4K UHD et HDR, pour des couleurs encore plus nettes. Son indice de fluidité s'élève à 1300 Hz, sa puissance sonore à 20 dB et vous pouvez également utiliser de nombreuses applications grâce à sa fonction Smart TV. Au niveau des connectiques, nous retrouvons 3 ports HDMI, 2 ports USB, la prise antenne, une entrée satellite et une sortie audio numérique optique. Sachez que cet exemplaire est éligible au paiement en plusieurs fois, qu'il est garanti pour une durée de deux ans et que les frais de livraison sont gratuits. Pour terminer, voici le code dont vous aurez besoin pour faire chuter le prix :